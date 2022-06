Hotii de fasole din Bohotin au fost iertati de victima, dupa aproape sase ani de proces

In noaptea de 7 spre 8 august 2016, Robert D., Valerica L. si Marius S. au dat cea mai nastrusnica spargere a ultimului deceniu. In jurul orei 2.00, beti fiind, cei trei au escaladat gardul gospodariei Rarutei L., au fortat usa de acces in bucatarie si s-au repezit asupra oalei cu fasole de pe aragaz. Au inhatat-o si au parasit zona cu toata opozitia femeii si a cumnatului ei.A doua zi, aceasta le-a facut plangere penala, le stia identitatea, avea si ceva martori, vecinii ei, care asistasera ... citeste toata stirea