Daca veniturile consistente pe care le incaseaza municipiul Iasi din sarbatoarea Sfintei Parascheva sunt un plus pentru oras, acestea vin insa si cu unele neajunsuri: in aceeasi perioada, orasul se umple de hoti si cersetori.Cele doua categorii vin la Iasi din toata tara, atrasi de abundenta de oameni si bunuri. In perioada sarbatorii, hotii stau de regula in centrul Iasului, unde se afla si magazinele Palas. Aici este un adevarat rai pentru hoti care fura de la clienti, multi neobisnuiti cu ... citeste toata stirea