"Hotii, tradatorii"! Huiduieli la manifestatiile de Ziua Unirii din Iasi. Sustinatorii AUR au transformat evenimentul intr-un protest fata de PSD si PNL

Ziua Unirii Principatelor Romane a scos romanii in strada. Pe unii pentru a sarbatori, iar pe altii pentru a-si striga nemultumirile. La Iasi, sarbatoarea a fost prilej de proteste. In timp ce autoritatile se pregateau sa celebreze Unirea, peste 2.000 de protestatari isi scandau revolta. Sustinatorii AUR au marsaluit pe strazile orasului. Politicienii care erau prezenti pentru a sarbatori, in frunte cu primarul din Iasi, s-au trezit huiduiti de multime.Oamenii au strigat, printre altele, ... citește toată știrea