Pentru a-si proteja bicicleta impotriva hotilor, o tanara i-a scos saua, astfel incat sa nu poata fi folosita. A fost inutil, pentru ca si asa vehiculul i-a fost furat de un hot specializat in astfel de actiuni.Andrei Maftei actiona fara jena, ziua in amiaza mare. Primul furt ce avea sa-i fie reprosat de anchetatori a fost comis pe 18 august anul trecut, aproape de ora 14.00. Maftei a intrat in parcarea subterana a complexului Conest Grand Residence, unde a gasit o bicicleta Kross Hexagon. ... citeste toata stirea