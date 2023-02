Hotul de rigips este judecat. Nu si complicea

* e vorba de fiica lui, in varsta de numai 11 aniCu toate ca si-a planificat cu atentie si minutiozitate furturile, Florin R. din Letcani n-a apucat sa dea decat doua lovituri. Prima, la un depozit de materiale de constructii din localitate, in seara de 20 octombrie 2020. A mers acolo cu fiica sa, in varsta de numai 11 ani, minora a tinut de sase, a patruns in incinta societatii si a iesit de-acolo cu 18 profile rigips. A dus marfa acasa, dar nu s-a grabit cu valorificarea, asteptand sa ... citeste toata stirea