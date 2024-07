Hotul si-a uitat geanta langa portiera masinii devalizate

Gabriel L. are 19 ani si locuieste, impreuna cu mama si cei doi frati mai mari, intr-un orasel din judetul Suceava. Anul trecut, pe 5 august, tanarului i-a venit chef sa viziteze Iasul. S-a urcat la tren, a ajuns la destinatie si s-a apucat de hoinarit prin oras...Cum umbla el asa, fara nicio tinta, pasii l-au calauzit spre str.Prof. Petru Cujba. A ajuns aici in jurul orei 17.00.Aici, suceveanul a observat ca un autoturism de culoare rosie, parcat la marginea strazii, are geamul din partea ... citește toată știrea