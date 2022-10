Hramul Sfintei Parascheva a transformat Iasul in Capitala Ortodoxiei din Romania (P)

In 1641, adica acum 381 de ani, domnitorul Vasile Lupu a adus la Iasi moastele Sfintei Parascheva. De atunci, Sfanta a devenit ocrotitoarea orasului si a Moldovei intregi."Cu fiecare an, tot mai multi pelerini au venit sa i se inchine. In timp, hramul Sfintei Cuvioase Parascheva a transformat Iasul in centrul celui mai mare pelerinaj din Romania si, probabil, cel mai important din aceasta parte a Europei.La nivel national, Iasul are cel putin trei momente din an in care straluceste in toata ... citeste toata stirea