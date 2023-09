Joaca, distractie si aventura, din octombrie, in noua destinatie de entertainment Hype Palas. Grupul Kiddo, companie specializata in dezvoltarea de centre de joaca pentru copii si tineri, va introduce, in ansamblul mixt Palas Iasi, un concept de divertisment in premiera in Romania, care va revolutiona scena de entertainment activ.Din luna octombrie, Hype Palas va aduce un suflu nou in lumea jocurilor arcade interactive. Antrenand corpul si mintea, acest tip de jocuri vor stimula abilitatea ... citeste toata stirea