I-a fost confiscata masina de 10.000 euro abia cumparata: era furata. Ce e de facut?

Care sunt principiile in functie de care judeca astfel de spete magistratii?Un iesean a platit aproape 800 de euro pentru fiecare zi in care s-a folosit de o autoutilitara second-hand. Abia cumparat, vehiculul a fost sechestrat de politie, pentru ca fusese furat din Spania. In plus, fiul ieseanului a ajuns sa fie invinuit de tainuire. Omul a incercat sa-si recupereze macar banii, fara insa a reusi.E.D. s-a adresat Judecatoriei in noiembrie 2020. El a aratat ca pe 17 ianuarie acel an a vazut ... citeste toata stirea