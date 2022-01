I-a golit barbatului spray-ul lacrimogen in fata si, pentru ca se zbatea, i-a dat cu tubul gol peste cap pana l-a indoit

Nervoasa foc pe sora ei, o ieseanca si-a descarcat nervii in capul cumnatului. A ajuns in fata instantei de judecata.O ieseanca si-a descarcat in capul cumnatului nervii facuti cu sora ei. Barbatul s-a adresat instantei, iar Judecatoria a dispus emiterea unui ordin de protectie. Conflictul dintre cei doi a izbucnit pe 30 decembrie, cand Consuela C. l-a agresat pe Ioan C., pulverizandu-i in fata continutul unui spray lacrimogen. Dupa aceasta, si-a lovit cumnatul in cap cu recipientul golit. In ... citeste toata stirea