I-a taiat fata in trafic si a sarit la bataie. Scandalul s-a terminat cu o condamnare

O sicanare in trafic intre doi soferi s-a sfarsit in fata judecatorilor. Cei doi colegi de trafic nu s-au inteles cum sa-si imparta soseaua si au ajuns sa-si imparta pumni.Incidentul s-a petrecut in septembrie 2019, avandu-i ca protagonisti pe Cosmin P., aflat la volanul unei Skoda Octavia si pe Mihai Radu, care conducea un VW Tiguan.Cei doi mergeau dinspre Podul de Piatra spre Canta. Pe Strapungere Silvestru, Mihai Radu, aflat pe banda a treia, a incercat sa intre pe banda a doua, in fata ... citeste toata stirea