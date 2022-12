I-au cazut dintii intr-o bataie in bar. A cerut bani de implanturi, dar judecatorii nu au fost de acord

Un satean din Costuleni si-a adunat literalmente dintii de pe jos in urma unei batai desfasurate intr-un bar din centrul comunei. A cerut in instanta ca adversarul sa-i deconteze implanturile, dar judecatorii din Raducaneni nu au fost de acord. Isi mai incearca norocul si in fata Curtii de Apel.Ioan C. si Alexandru Cucu s-au intalnit in martie 2018 la un gratar, ocazie cu care au avut discutii contradictorii. Pe seara, drumurile li s-au intalnit din nou, pe terasa unui bar. S-au imbrancit ... citeste toata stirea