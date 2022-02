I s-a infundat pe Drumul Sperantei. 10 luni de inchisoare

A plecat pe Drumul Sperantei, la plimbare pe moped, dar i s-a infundat.Gheorghe C., din Letcani, nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, asa incat, atunci cand politistii l-au oprit in satul Bogdanesti (Horlesti), pe strada Drumul Sperantei, nu i-a ramas decat sa spere ca totul se va termina cu bine. Dar asta urmau s-o decida doar judecatorii, in fata carora Gheorghe C. si-a recunoscut greseala. "Instanta retine ca prin fapta sa de conducere a unui vehicul fara permis ... citeste toata stirea