Se pare ca Justitia incepe sa faca ordine in Primaria comunei Rediu. Nu de putine ori au avut loc descinderi aici, toate vizand activitatea autoritatilor locale."Ma aflu in Comuna Rediu, Jud. Iasi, unde vestile bune ce privesc mediul politic pot fi rare, cum este adesea cazul intr-un mediu corupt si incert, dar in care se ivesc si zile prospere, actiuni ce sunt in avantajul cetatenilor.In calitate de Consilier pe partea urbanistica, am atras adesea atentia asupra concursurilor din cadrul ... citeste toata stirea