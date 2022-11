Iasi: 23.000 de porci, gazati si ingropati in zone speciale. Locuitorii, revoltati pe medicii veterinari

Doua focare de pesta porcina africana (PPA) au avut loc in ultimele doua saptamani in Judetul Iasi. Primul focar de PPA a fost semnalat la o exploatatie comerciala din comuna Belcesti, unde 19.983 de capete de porcine au fost sacrificate. Cel de-al doilea focar din judetul Iasi a fost confirmat la o exploatatie comerciala din comuna Coarnele Caprei, cu 3.566 de capete de porcine.Suspiciunea a aparut in data de 24.10.2022, cand o scroafa a fost gasita moarta. De la acest animal s-au recoltat ... citeste toata stirea