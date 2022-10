Iasi - 25 de apeluri in fiecare zi la linia telefonica 119 "Din grija pentru copii". Practic, un strigat de ajutor la fiecare ora

Linia telefonica speciala 119 a fost apelata de 8.545 de ori in judetul IasI in doar 11 luni de la implementarea Programul National al Guvernului Din grija pentru copii. 107 misiuni de urgenta pe teren au fost efectuate de echipele Directiei Generale de Asistenta Sociala sI Protectie a Copilului (DGASPC) din Iasi.Numarul unic pentru copii este functional de 11 luni. In total, la nivelul tarii, "exista peste 90.000 de apeluri inregistrate, mii de copii salvati din situatii de criza si peste 1. ... citeste toata stirea