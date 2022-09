Iasi: 30 de localitati, afectate de intemperii. Prefectura cere Guvernului 9,5 milioane de lei

Fenomenele meteorologice extreme inregistrate in judetul Iasi in acest an au produs pagube totale de 9,5 milioane de lei, ploile abundente si vijeliile afectand 30 de localitati.Potrivit Prefecturii iesene, in perioada 1 ianuarie - 30 iunie, au fost raportate pagube in valoare de 4,8 milioane de lei, in timp ce calamitatile din perioada 30 iunie - 11 septembrie au produs pagube de 4,7 milioane de lei."Comisiile de evaluare constituite prin ordin de prefect s-au deplasat in toate unitatile ... citeste toata stirea