Iasi: 46 lingouri de aur si argint, confiscate de la membrii unei grupari care se ocupa cu contrabanda

Sase persoane au fost retinute, iar alte noua au fost puse sub control judiciar in urma a 41 de perchezitii desfasurate miercuri in Bucuresti si in sase judete pentru destructurarea unei grupari care se ocupa cu contrabanda de tigari si spalare de bani.In urma perchezitiilor, politistii si procurorii au confiscat 46 de lingouri de aur si argint, 104.530 euro, 273.274 lei, 18.284 dolari americani, 109.167 de lire sterline, dar si alte sume in diverse valute.De asemenea, au fost confiscati ... citeste toata stirea