Aproximativ 80 de tobosari, cu varste intre 6 si 60 de ani, vor lua parte, joi seara, la cea de-a doua editie a "Tobosariadei", cel mai mare eveniment de profil din Romania, care se va desfasura in Parcul Expozitiei.Potrivit organizatorilor, tobosarii, care provin de la mai multe scoli de muzica din Iasi, vor canta in acelasi timp zece melodii rock.Evenimentul este organizat pentru promovarea acestui instrument muzical."Este un eveniment unicat in Romania, prin amploarea numarului de ... citeste toata stirea