Iasi: A murit barbatul de 76 de ani care si-a dat foc sambata

Sfarsit tragic pentru barbatul de 76 de ani din Miroslovesti care, sambata, 30 aprilie si-a dat foc. Pacientul a decedat in cursul zilei de astazi."Noi am estimat ca arsurile in majoritate de gradul 3 sunt pe 55% din suprafata corporala. Colegii de la Clinica de Chirurgie Plastica si Recuperatorie au spus ca este vorba la 60%. S-a intervenit chirurgical imediat dar dat fiind suprafata arsa atat de extinsa si varsta pacientului care ridica problema unor boli asociate, s-a ajuns la un final ... citeste toata stirea