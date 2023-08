Trei persoane au fost transportate la spital, joi, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost implicat intr-un accident pe DN 28B, in localitatea Cotnari din judetul Iasi. Traficul rutier a fost ingreunat in zona.Accidentul a avut loc, joi dimineata, in localitatea Cotnari, fiind implicat un autoturism.Potrivit ISU Iasi, au rezultat 2 victime incarcerate si una iesita din autoturism. Victimele au fost descarcerate, ... citeste toata stirea