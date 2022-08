Iasi: Accident grav, cu trei victime, dupa ce o masina a lovit o caruta

Trei barbati au ajuns la spital in urma unui grav accident rutier care a avut loc in localitatea Ceplenita (judetul Iasi), in jurul orei 15.20.Un autoturism a lovit o caruta care transporta lemne si in care se aflau mai multe persoane. La locul accidentului a intervenit inclusiv elicopterul SMURD, dar si echipaje de prim ajutor de la Harlau si Targu Frumos, precum si un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi."Au fost gasite trei victime constiente, cooperante, neincarcerate, a ... citeste toata stirea