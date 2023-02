Iasi: Adolescent, electrocutat dupa ce a cazut de pe pasarela pe cablurile electrice ale CFR

Un adolescent a cazut de pe o pasarela pietonala pe firele electrice, apoi pe o locomotiva, fiind electrocutat.Incidentul a avut loc in zona Manta Rosie, vineri seara. La locul accidentului au intervenit echipaje medicale si de pompieri. Minorul, in varsta de 16 ani, era constient la sosirea cadrelor medicale, dar prezinta arsuri de gradul I, II si III."Copil in varsta de 16 ani, constient, arsura prin electrocutare prin contact accidental cu un fir de inalta tensiune si cadere de la ... citeste toata stirea