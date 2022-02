Iasi: Angajat la Clubul Copiilor din Harlau, arestat dupa ce a violat cu limba o adolescenta

Un angajat de la Clubul Copiilor din localitatea ieseana Harlau a fost arestat luni pentru viol, victima fiind o adolescenta de 15 ani.Incidentul s-a petrecut saptamana trecuta, in incinta Clubului Copiilor din Harlau.Potrivit procurorilor, barbatul a prins-o cu forta in brate pe adolescenta, a asezat-o pe birou si "i-a facut un act sexual oral"."In ziua de 09.02.2022, in jurul orelor 16:00, profitand de starea vadita de vulnerabilitate a victimei minore M.C.G., in varsta de 15 ani si de ... citeste toata stirea