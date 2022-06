Iasi: Barbat, in stare grava la spital dupa ce i-a explodat butelia

Un barbat in varsta de 50 de ani a ajuns azi dimineata in Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) de la Spitalul Sf. Spiridon cu arsuri pe aproape jumatate de corp dupa o explozie a unei butelii.Explozia, care nu a fost urmata de incendiu, a avut loc luni dimineata, in jurul orei 5.42, in satul Stornesti din comuna Sinesti."In urma acestui eveniment, a rezultat o victima de sex masculin, in varsta de 50 de ani, constient, cu arsuri pe ... citeste toata stirea