Iasi, cel mai tanar judet din tara (varsta medie 40 de ani). TOP judete "imbatranite"

Cel mai "tanar" judet din Romania este Iasi, unde varsta medie a locuitorilor este putin peste 39 de ani, iar cel mai "batran" este Teleorman, unde locuitorul mediu se apropie de 47 de ani, arata datele Institutului National de Statistica, prelucrate de HotNews.ro. In ultimii 18 ani, situatia s-a deteriorat dramatic, doar doua judete avand sub 40 de ani (Iasi si Ilfov), mai arata datele Statisticii.Romania in intregime imbatraneste, iar unele judete o fac cu viteze mai mari decat altele. Cu o ... citeste toata stirea