Iasi - Criza de antitermice si antibiotice pentru copii in sezonul infectiilor respiratorii. Cand se vor reface stocurile?

In plin sezon al virozelor si infectiilor respiratorii in randul copiilor, lipsesc multe dintre medicamentele antitermice sau antibioticele pe care medicii le recomandau pentru tratament.Medicii de familie spun ca problema este una care persista de cateva luni si ca atunci cand ii suna parintii sa le spuna ca nu gasesc in farmacii medicamentele de pe reteta, trebuie sa caute inlocuitori cu aceeasi substanta activa. Spre exemplu lipsesc sau se gasesc foarte greu Augmentin, Klacid, Zinnat, dar ... citeste toata stirea