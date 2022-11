"IaSi Danseaza" a ajuns la a III- a editie

Festivalul de dans "IaSi Danseaza" 2022 este un eveniment la a III-a editie prin care ne dorim sa realizam un schimb cultural si de experienta artistica intre tineri dansatori din Iasi si din tara, prin organizarea unui festival - concurs de dans dedicat tinerilor.Festivalul de dans "IaSi Danseaza" se va desfasura in perioada 25-27 noiembrie 2022 in sala "Gaudeamus" a Casei de Cultura a Studentilor Iasi. Festivalul se va desfasura pe perioada a trei zile si are caracter competitional. In ... citeste toata stirea