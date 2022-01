Iasi - Doar un medic de familie din trei vrea sa se implice in testarea Covid

124 de medici de familie din Iasi din cei 400 aflati in contract cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Iasi au depus cerere pentru activitatea de testare cu teste rapide antigen in vederea depistarii infectiei cu SARS-CoV-2. Acestia vor putea testa in cabinetul propriu in baza unui contract distinct, de natura civila, incheiat cu CJAS."Avem 124 de solicitari din partea medicilor pana astazi (n. red. vineri). Vom contracta cu acestia incepand de astazi, iar cu altii pe masura ce ... citeste toata stirea