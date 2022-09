Iasi: Doua persoane, retinute de procurorii DIICOT pentru trafic de cocaina si cannabis

Doua persoane au fost retinute, iar o a treia este cercetata sub control judiciar, fiind acuzate ca ar fi distribuit droguri pe raza municipiului.Politistii ieseni, impreuna cu procurorii DIICOT, au facut miercuri 11 perchezitii domiciliare, fiind vizate sase persoane, cu varste cuprinse intre 32 si 44 de ani banuite de trafic de droguri de mare risc.Anchetatorii aveau suspiciuni ca in cursul anului 2022, cele sase persoane ar fi distribuit, in municipiul Iasi, cocaina si cannabis catre mai ... citeste toata stirea