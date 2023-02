Iasi - Gripa afecteaza copii de toate varstele: cinci cazuri depistate zilnic. Cel mai mic pacient, un nou-nascut de 20 de zile

In luna ianuarie, numarul copiilor care au ajuns la Spitalul de Copii "Sf. Maria" cu simptome ale unei infectii respiratorii a fost unul foarte mare. In luna care tocmai s-a incheiat au fost depistati 156 de copii cu gripa, cel mai mic pacient avand doar 20 de zile.Conform datelor oferite de reprezentantii unitatii medicale, Compartimentul de Boli Infectioase al spitalului a fost supraaglomerat in aceasta perioada, in fiecare zi fiind spitalizati intre 12 si 19 copii cu gripa, de varste ... citeste toata stirea