Iasi: MuzeAR, aplicatie bazata pe realitatea augmentata, lansata la Muzeul Etnografic al Moldovei

O aplicatie interactiva care foloseste tehnologia XR, MuzeAR, va fi lansata, marti, pentru valorificarea patrimoniului expus in Muzeul Etnografic al Moldovei de la Palatul Culturii din Iasi.Managerul Complexului Muzeal National Moldova, Andrei Apreotesei, a explicat pentru AGERPRES ca aceasta aplicatie dezvoltata in Iasi utilizeaza realitatea augmentata pentru a da viata obiectelor de patrimoniu si a le prezenta intr-un mod inedit.Astfel, in timp ce vizitatorii exploreaza exponatele ... citește toată știrea