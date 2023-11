O autocisterna din Ucraina incarcata cu GPL a fost implicata intr-un accident rutier, vineri dupa-amiaza, in localitatea Boureni, in urma caruia a iesit de pe carosabil, a lovit doua masini, a rupt doi stalpi de electricitate, a intrat in curtea unei case si a rupt teava de gaz metan, informeaza ISU Iasi."Dispeceratul Integrat ISU - SMURD - SAJ Iasi a fost anuntat prin SNUAU 112, despre producerea unui accident rutier in localitatea Boureni, comuna Motca, unde o autocisterna incarcata cu GPL ... citeste toata stirea