Dispeceratul Integrat ISU - SMURD -SAJ Iasi a fost anuntat prin SNUAU 112, marti dimineata., in jurul orei 05:30, despre producerea unui incendiu la un imobil din localitatea Carlig, comuna Popricani (judetul Iasi), in urma unei acumulari de gaz, urmata de suflul unei explozii al acumularii de gaze.La ajungerea fortelor de interventie la locul solicitarii incendiul se manifesta in zona unei butelii de GPL, care refula gaz. Proprietarul, barbat, in varsta de 62 de ani a fost evacuat de sub ... citeste toata stirea