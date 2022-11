Iasi: O femeie a murit din cauza frigului, iar un barbat a fost cu greu salvat de medici. Acesta locuia intr-o casa neincalzita

Temperaturile scazute din ultimele zile au facut primele victime la Iasi. Un barbat din localitatea Pausesti a fost gasit in hipotermie in propria casa, iar o femeie a murit dupa ce a fost gasita cazuta in curte.Barbatul in varsta de 67 de ani locuia intr-o casa neincalzita si era cunoscut drept consumator cronic de alcool. A fost dus in Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul Sf. Spiridon, unde medicii au reusit sa il stabilizeze."Apelantul este o persoana de la o fundatie de ... citeste toata stirea