Iasi, prezenta modesta in liga mare a universitatilor

* publicarea editiei din acest an a clasamentului international Quacquarelli Symonds (QS) pe domenii de studiu readuce in discutie performantele universitare din Romania * daca universitatile din Cluj-Napoca si Bucuresti domina clasamentul national, orase precum Iasul se confrunta cu provocari in obtinerea unei vizibilitati internationale mai mari * cu toate acestea, prezenta Universitatii de Stiintele Vietii din Iasi in acest clasament este un pas inainte si semnaleaza un potential neexploatat ... citește toată știrea