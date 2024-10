Iasi: Racla cu moastele Sfintei Parascheva, scoasa in procesiune si depusa in Curtea Mitropolitana spre inchinare

Racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost scoasa, marti dimineata, la ora 6,30, din Catedrala Mitropolitana si asezata intr-un baldachin special amenajat in Curtea Mitropolitana, pentru ca pelerinii sositi la Iasi sa se poata inchina.In jurul orei 6,00, in Catedrala Mitropolitana a fost citit Acatistul Sfintei Parascheva. Ulterior, un sobor de 32 de preoti a purtat racla cu moastele Sfintei Parascheva in procesiune. Au fost patru opriri, cate una in dreptul fiecarui colt al ... citește toată știrea