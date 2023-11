Rata criminalitatii a scazut in Iasi cu 33% in 2022 fata de 2021, facand ca Iasul sa fie printre judetele din Romania cu cele mai putine condamnari definitive la suta de mii de locuitori. Infractionalitatea a crescut insa cu 3%. Ce inseamna insa aceste cifre, si cum ne raportam la restul tarii? Am incercat sa raspundem la aceste intrebari cu ajutorul mai multor seturi de date actualizate in aceasta luna si publicate de Institutul National de Statistica. Concluziile nu par totusi prea ... citeste toata stirea