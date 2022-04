Iasi: Slujba de Inviere in limba slavona bisericeasca pentru refugiatii ucraineni

Va transmitem ca in noaptea de Inviere, la Catedrala Mitropolitana din Iasi, persoanele refugiate din Ucraina se vor putea bucura de momente de mangaiere duhovniceasca prin posibilitatea de a participa la Slujba de Inviere oficiata in limba slavona bisericeasca, asa cum se slujeste in Ucraina.Astfel, conform randuielii, dupa ce vom primi la miezul noptii lumina sfanta de la Inaltpreasfintitul Parinte Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, credinciosii ucraineni vor putea participa apoi ... citeste toata stirea