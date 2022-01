Iasi: Un adolescent lovit de o bariera care s-a rupt din cauza rafalelor de vant

Doi adolescenti au fost raniti astazi, dupa ce o bariera de acces din apropierea unui centru comercial a cedat la rafalele de vand.Incidentul s-a petrecut in jurul pranzului si numai unul dintre tineri a necesitat transport la spital."La ora 13.40 am primit un apel prin 112 la Dispecerat pentru doi adolescenti cu traumatism prin lovire in urma caderii unei bariere de acces in zona centrala a Iasului. Au fost trimise doua echipaje de prim-ajutor. Tinerii sunt in varsta de 11 respectiv 16 ani. ... citeste toata stirea