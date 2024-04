Iasi: Un mexican a fost prins la volan cu un permis nerecunoscut de legea romana

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni efectueaza cercetari cu privire la un cetatean din Mexic, care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere nerecunoscut de statul roman.In data de 31 martie, in jurul orei 11.25, in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni - ITPF Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control necesare trecerii frontierei, un cetatean din Mexic, in varsta de 47 de ani, la volanul unui autoturism ... citește toată știrea