O ancheta interna a fost demarata de conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie din Iasi dupa ce un pacient, in varsta de 70 de ani, care suferea de cancer in stadiu terminal, s-a aruncat de la etajul patru al cladirii.Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie din Iasi, dr. Radu Crisan Dabija, a declarat presei ca barbatul a fost internat in cursul noptii de marti spre miercuri, dupa ce a fost redirectionat de la serviciul de urgente al Spitalului "Sfantul Spiridon" din Iasi din cauza unei ... citeste toata stirea