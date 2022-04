Iasi: Un tanar, cercetat de politisti dupa ce a facut sex cu o vaca. A folosit doua galeti

Un tanar din Deleni - judetul Iasi - este cercetat de catre politisti dupa ce a fost prins in timp ce facea sex cu o vaca. Faptul a avut loc zilele trecute.Proprietarul vacii a auzit zgomote dintr-un grajd si a mers sa vada ce se intampla. Cand a intrat in adapostul animalelor, omul a vazut un tanar cu pantalonii pe vine, urcat pe doua galeti la spatele unei vaci. Prins asupra faptului, acesta si-a ridicat pantalonii de pe vine si a fugit.Fermierul a mers la politie si a reclamat iar in ... citeste toata stirea