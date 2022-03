Iasul a devenit a doua casa pentru refugiatii din Ucraina

Sute de refugiati au decis sa ramana in Iasi cu speranta ca se vor putea reintoarce, in curand, acasa. O mare parte dintre acestia s-au angajat deja in diferite domenii, de la comert, la amenajari interioare, servicii de infrumusetare sau chiar IT.De asemenea, gradinitele din Iasi cauta profesoare sau educatoare vorbitoare de limba ucraineana sau rusa, deoarece numarul solicitarilor creste de la o zi la alta. Si firmele din Ucraina isi doresc sa deschida puncte de lucru in Romania pentru a ... citeste toata stirea