O furtuna puternica a facut prapad aseara in judetul Iasi. In zona Bucium si la Ciurea a plouat torential si au cazut bucati mari de grindina.Ziua de miercuri a inceput cu temperaturi ridicate la Iasi si nimic nu anunta dezastrul care a inceput dupa-amiaza, in jurul orei 17.00.A fost emisa si o avertizare RO Alert, cu putin timp inainte ca ploaia sa inceapa. A fost una de scurta durata, dar torentiala. Cantitatile de apa au depasit 25 de litri pe metrul patrat.In unele localitati de langa ... citeste toata stirea