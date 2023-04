"Esinutul Manastirilor din Bucovina" este marele castigator al premiului "Destinatia Anului 2023 in Romania" in cadrul Galei care a avut loc joi seara la Palatul Culturii din Iasi. Premiul pentru judetul Suceava a fost primit de vicepresedintele Consiliului Judetean Suceava, Niculai Barba.Premiul a fost castigat in urma nominalizarilor primite din partea publicului, unui important juriu si a unui studiu de cercetare al specialistilor din domeniul turismului, Bucovina avand, la toate ... citeste toata stirea