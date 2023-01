Iasul a pierdut un mare actor. Teodor Corban a urcat pe scena ingerilor

O veste trista a cutremurat Iasul in aceasta dimineata. S-a stins actorul Teodor Corban, de la Teatrul National, "cel pe care-l stie toata lumea din "Aferim", unde juca rolul principal, zapciul Costandin", dupa cum a scris pe contul ei de Facebook teatrologul Oltita Cintec. "Un film in care a stralucit in toata splendoarea lui interpretativa, o productie laureata cu Ursul de Aur la Berlin si cu multe Premii Gopo, unul dintre ele chiar pentru prestatia lui Teo, cum i se adresau apropiatii. Eu ... citeste toata stirea