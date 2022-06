Iasul a scapat de poluare!

* "Este o regula, de altfel, pentru intreaga tara: in perioada mai - august, avem cel mai curat aer, inclusiv in Bucuresti. Se vede limpede ca perioada de vegetatie aduce poluarea, an de an, la acelasi numitor, la o medie de 25-30 micrograme/mc", sustine prof.univ.dr.Silviu Gurlui, fizicianDupa luni de zile in care Iasul s-a aflat sub cod rosu de poluare, autoritatile au anuntat ca situatia s-a imbunatati. In ultimele zile, la Iasi au fost inregistrate cele mai mici cantitati de noxe. ... citeste toata stirea