Misiuni aeriene fara precedent deasupra Romaniei si Moldovei ale unor avioane-spion ale NATO. Un avion RC-135W al Fortelor Aeriene Regale a efectuat o iesire foarte neobisnuita in spatiul aerian al Republicii Moldova, in timp ce alte avioane de supraveghere patrulau pe partea romaneasca a frontierei.Aceste zboruri au fost legate de Summitul Comunitatii Politice Europene (EPC) care s-a desfasurat in Moldova, implicand 47 de sefi de stat si de guvern, dar nu numai.Republica Moldova, una ... citeste toata stirea