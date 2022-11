Iasul ar putea fi legat aerian cu Istanbul, prin intermediul Turkish Airlines

Turkish Airlines ar putea sa inaugureze, in curand, un zbor direct intre Istanbul si Iasi si, de asemenea, o ruta simulara intre Istanbul si Timisoara. Potrivit portalului de specialitate boardingpass.ro, compania aeriana turca ar urma sa anunte cele doua noi rute catre aeroporturile din Romania in urmatoarea perioada. Compania turca isi va extinde in perioada urmatoare reteaua de rute, iar printre cele 28 de destinatii din lista catre care THY a anuntat ca urmeaza sa zboare se numara si doua ... citeste toata stirea